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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يكشف عن موعد حفل تأبين الراحل العامري فاروق.. ويدعو مجلس إدارة الزمالك للحضور.

النادي الأهلي، العامري فاروق، كشفت إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الماضية عن موعد إقامة حفل التأبين للراحل العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

موعد إقامة حفل التأبين للراحل العامري فاروق

العامري فاروق بصبحة شقيقة

وكان قد أعلن مجلس الإدارة عن إقامة الحفل مساء يوم الأربعاء المقبل بصالة الأمير عبد الله الفيصل، حيث سينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء القادم، ومن المقرر أن يسبق الحفل إزاحة الستار عن التمثال المنحوت للعامري فاروق، بجانب لوحة تغيير اسم المبني الإداري الرئيسي الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الاسكواش والنادي الصحي والچيم وذلك تقديرًا لعطائه الكبير وإخلاصه اللا محدود على مدار سنوات طويلة، حيث كان خلالها نموذجًا للمسئول العاشق لوطنه وناديه إلى اسم مبنى العامري فاروق.

توجية الدعوة

ووجه النادي الأهلي الدعوة إلى عدد من الرموز والشخصيات لحضور الحفل على رأسهم الوزير أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات.

بجانب توجيه الدعوة لعدد من رؤساء الأندية من بينهم رئيس نادي الزمالك حسين لبيب لحضور حفل تأبين الراحل العامري فاروق.

رحيل العامري فاروق

الراحل العامري فاروق

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الـ 26 من يناير الماضي، عن وفاة العامري فاروق بعد صراع طويل مع المرض بعد أن سقط داخل جدارن القلعة الحمراء وتم نقلة إلى المستشفي.

وكان قد رحل العامري فاروق، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 53 عام، بعد مسيرة إدارية كبيرة في الرياضة المصرية، كان أبرزها تولي منصب وزير الشباب والرياضة عام 2012.

بجانب تولي منصب نائب رئيس الأهلي منذ عام 2017، بمجلس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

كما سبق وأن تواجد في منصب عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي لسنوات عديدة.

العامري فاروق

وتمكن العامري فاروق من حصد الكثير من الألقاب والوقوف على منصات التتويج مع مختلف الفرق الرياضة حيث حصد العديد من الألقاب في كورة القدم، والكورة الطائرة رجال وسيدات، وكورة السلة.