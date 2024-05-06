نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة لودي.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل الزعيم لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين المؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الهلال لمواجهة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم

خط الهجوم: ميتروفيتش، ميشيل ديلجادو

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.