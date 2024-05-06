نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يحول تأخره لفوز قاتل على فيوتشر ويعزز صدارته للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا مهمًا على نظيره فريق فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز أمام نظيره فيوتشر في الدوري المصري

افتتح التسجيل لمصلحة فريق فيوتشر اللاعب محمد فاروق في الدقيقة 20 من الشوط الأول، ثم أضاف فيستون كالالا مايلي هدف التعادل لمصلحة فريق بيراميدز في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل كريم حافظ الهدف الثاني لمصلحة الفريق السماوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 41، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين يظل فيوتشر في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.