رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة: نادي الزمالك سيكون خير ممثل للكرة الأفريقية بمونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، أن نادي الزمالك سيكون خير ممثل للكرة الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية.



وقالت "بشرى" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة الزمالك: "النسخة الحالية من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، كانت قوية للغاية، ومستوى الأندية كان مميز، وشهدت الندية والحماس بين الجميع للظفر باللقب".



وأضافت: "نبارك لنادي الزمالك الممثل الوحيد للقارة السمراء، على حصده للقب، وتأهله إلى كأس العالم، وهو أمر مستحق، ومبروك لمجلس إدارة النادي واللاعبات والجهاز الفني والجمهور".



واختتمت: "أسعى دائما أن تضاهي الكرة الطائرة الأفريقية نظيرتها في باقي القارات، ونهائي البطولة كان مُشرف واستخدمنا خلال البطولة التقنيات الحديثة".



والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تُوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2 في النهائي، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.