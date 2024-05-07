نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المصري البورسعيدي: أنا خليفة حسام حسن داخل مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد الشامي نجم فريق المصري البورسعيدي، عن تفاصيل مفاجئة بشأن فترته مع الإسماعيلي وحزنه من انتقاد الجماهير له.

وقال محمد الشامي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "بعدما انضممت إلى الزمالك لم تسير معي الأمور بشكل جيد هناك وانتقلت بعدها إلى الإسماعيلي".

وتابع: "قضيت أفضل خمسة سنوات في الاسماعيلي، ولكن الجماهير لم تعرف القصة الصحيحة".

وأكمل: "عندما انتهى عقدي مع الإسماعيلي ذهبت للإدارة وقمت بتجديد عقدي دون مقابل، وأبلغتهم أنني مستمر مع الفريق حتى يبلغوني بالرحيل، ولم أبخل بأي مجهود طوال هذه الفترة".

واسترسل الشامي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "حسام حسن افادني بشكل كبير جدا وتعلمته منه الكثير".

وأختتم: "حسام حسن تحدث معي كثير وقالي أنا بشوف نفسي فيك وأنت خليفتي"