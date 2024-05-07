نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم شحاتة: كثرة النجوم سر نتائج البنك الأهلي الفترة الأخيرة.. وطارق مصطفى رفض رحيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث كريم حسن شحاتة غن أسباب الاستقالة من منصب مدير الكرة بنادي البنك الأهلي بعد نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام إنبي ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم حسن شحاتة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الحمدلله قدمت نجاحات كبيرة مع البنك الأهلي، وكنا نفعل كل شئ فى كرة القدم، ولكن للأسف نخسر.

وأضاف:" البنك الأهلي ملئ بالنجوم وللاسف كثرة النجوم اوقات تكون سبب فى عدم التوفيق، وطارق مصطفى المدير الفني رفض رحيلي ولكن هذه هي كرة القدم.

وأتم:" أنا قدمت استقالتي لرفع الحرج عن مجلس الإدارة، وللأسف من كثرة النجوم اللاعبين ترفض الجلوس احتياطي.