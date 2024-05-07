نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفض عرض الخطيب.. علي معلول يقترب من الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي، حسم مصير النجم الدولي التونسي علي معلول لتجديد عقده، في ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وفتح مسؤولو القلعة الحمراء، مفاوضات مكثفة مع الظهير الأيسر للفريق، إلا أن المناقشات توقفت بسبب تمسك اللاعب بزيادة عقده، حيث يرغب الأهلي في تخفيض راتبه والحصول على جزء بالجنيه المصري.

-- تطورات تجديد عقد معلول

وأكد أحمد درويش عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مدحت شلبي:" وصولا باللحظة الحالية، علي معلول خارج الأهلي بنسبة 70% نهاية الموسم الجاري".

وتابع:" معلول يمتلك عرض قطري بقيمة تزيد عن الضعف منذ الموسم الماضي، والأهلي لا يترك أي لاعب حتى الأشهر الأخيرة من عقده حتي يبدأ في تجديد عقده".

وأشار:" عرض الأهلي الأول 800 ألف دولار وقيمة 400 ألف دولار بالجنيه المصري والتجديد لموسم واحد وليس موسمين، ومعلول رفض".

وأكمل: "الخطيب جلس مع معلول وقدم له عرض مثل ما حدث مع وليد سليمان، تجديد عقده سنة والموسم الثاني يكوم بنسبة المشاركات كموسم تكريمي له".

وأختتم:" علي معلول رفض كل عروض الأهلي ويرغب في الرحيل إلى الدوري القطري والخطيب غلق كل ملفات التجديد إلى بعد إفريقيا".