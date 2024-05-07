نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندى مرجان: شعرت في وقت قصير أنني أحد أبناء نادي الزمالك.. وبطولة إفريقيا عوضتنا خسارة الدوري والكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت ندى مرجان، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، أنها كانت تمتلك الطموح والإصرار لتحقيق بطولة مع القلعة البيضاء في الموسم الجاري.



وقالت "ندى" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملوك الصالات" عبر شاشة قناة الزمالك: "في بداية مشواري مع الفريق كنت أشعر ببعض القلق، وكان لدي طموح بتحقيق بطولة مع الفارس الأبيض".



وأضافت: "شعرت في وقت قصير، أنني أحد أبناء نادي الزمالك، وكنت حزينة للغاية بعد خسارة لقبي الدوري وكأس مصر".



وتابعت: "أشكر جميع لاعبات الفريق الذين احتضنوني في بداية مشواري مع القلعة البيضاء".



والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تُوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2 في النهائي، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.