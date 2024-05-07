نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدعة سويسرية.. كولر يفاجئ الاتحاد السكندري بثنائي خطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز 2023-2024، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح الفارس الأحمر في تحقيق فوزا ثمينا أمام نادي الجونة في المباراة الأخيرة، بثلاثة أهداف دون رد والتي شهدت عودة المدافع المخضرم محمود متولي بعد فترة إصابة طويلة.

- موقف أفشة وكريستو من المشاركة مع الأهلي

وأكد سيف زاهر عبر أون تايم سبورن:" كولر يتعامل بميزان القسوه في العقوبة والعدل، موقفه مع أفشة انتهى تماما، واللاعب سيتواجد في مباراة الأهلي غدا".

وتابع:" أفشة يقترب من المشاركة في المباراة القادمة سواء كأساسي أو بديل أو يأخذ بضع دقائق وهذه هي سياسة المدرب السويسري مارسيل كولر".

وواصل:" محمد الضاوي كريستو وأفشة، ثنائي خطير جدا ولا وكولر سيعطيهم فرصة في المباريات القادمة".

وأختتم:" الأهلي طلب السعة الكاملة في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بغض النظر عن القرار بالعدد المحدد، لا بد أن نشكر المسؤولين عن ستاد القاهرة والجهات الأمنية".