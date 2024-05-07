نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موسيماني فاوضني هذا الموسم".. مهاجم المصري يكشف حقيقة العرض السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزا هاما أمام نظيره طلائع الجيش، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويحتل أبناء المدينة الباسلة وصافة جدول ترتيب دوري نايل حتى الآن برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.

- حقيقة رحيل صلاح محسن إلى السعودية

وأكد صلاح محسن في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" في الفترة الأخيرة الكرة تعاندني أمام المرمى، وعلي ماهر من أفضل المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم، والمدرب يتعامل معانا كفريق ينافس على الدوري ليس مركز جيد فقط".

وتابع:" موسيماني طالبني في نادي أبها السعودي ولكن كنت بمر بفتره سيئة وقمت بإغلاق هاتفي".

وواصل:" علي ماهر تحدث معي وأكد لي أنه يحتاج وجودي مع الفريق في الفترة الحالية، وقررت البقاء داخل النادي المصري ونقدم مباريات رائعة هذا الموسم".