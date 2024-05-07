الرياضة

"موسيماني فاوضني هذا الموسم".. مهاجم المصري يكشف حقيقة العرض السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -  

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزا هاما أمام نظيره طلائع الجيش، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويحتل أبناء المدينة الباسلة وصافة جدول ترتيب دوري نايل حتى الآن برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.

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وأكد صلاح محسن في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" في الفترة الأخيرة الكرة تعاندني أمام المرمى، وعلي ماهر من أفضل المدربين الذين تدربت تحت قيادتهم، والمدرب يتعامل معانا كفريق ينافس على الدوري ليس مركز جيد فقط".

وتابع:" موسيماني طالبني في نادي أبها السعودي ولكن كنت بمر بفتره سيئة وقمت بإغلاق هاتفي".

وواصل:" علي ماهر تحدث معي وأكد لي أنه يحتاج وجودي مع الفريق في الفترة الحالية، وقررت البقاء داخل النادي المصري ونقدم مباريات رائعة هذا الموسم".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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