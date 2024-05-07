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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي الهلال من كسر الرقم القياسي الذي سجله غريمه التقليدي النصر في عدد الأهداف خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما أحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم أوليفيرا هدفين في مباراة ضد أهلي جدة.

الهلال ينجح في كسر الرقم القياسي المسجل بإسم النصر

أحرز ميتروفيتش هدفه في الدقيقة 52 من المباراة المؤجلة من الجولة 28، بضربة رأسية قوية في شباك حارس مرمى الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي. بينما أضاف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد مجهود فردي رائع.

بهذا الأداء، أصبح الهلال أول فريق يسجل 91 هدفًا في موسم واحد بدوري المحترفين، متفوقًا على النصر، الذي سجل 90 هدفًا بعد سداسيته ضد الوحدة يوم السبت الماضي.

مع بقاء 4 جولات على نهاية الموسم، من المتوقع أن يشهد الصراع بين الهلال والنصر منافسة قوية لإنهاء الموسم بأكبر عدد ممكن من الأهداف.

وفي ترتيب هدافي الدوري، حقق ميتروفيتش 24 هدفًا، مما يضعه في المركز الثاني خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي يتصدر بفارق 8 أهداف.