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أحمد جودة - القاهرة - شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق والحالي لإنتر ميامي، في احتفال كتالوني يستذكر فترته الذهبية مع البارسا.

ميسي يشارك في احتفال كتالوني ويستعيد انجازات البلوجرانا

حيث ظهر ميسي في مقطع فيديو خاص، هنأ فيه صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيسها.

كانت "سبورت" واحدة من الصحف التي كانت قريبة من ميسي خلال فترة لعبه مع برشلونة، وقد أجرى معها العديد من الحوارات الحصرية.

قال ميسي في الفيديو: "مرحبًا سبورت.. أردت أن أرسل لكم هذه الرسالة لتهنئتكم بالذكرى الـ45 لتأسيسكم. أود أن أوجه تحية كبيرة إلى جميع العاملين والقراء.. آمل أن يكون كل شيء على ما يرام هناك، وأتمنى رؤيتكم قريبًا.. أتمنى لكم الأفضل".

انضم ميسي إلى الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2004-2005 واستمر حتى موسم 2020-2021، وحقق مع الفريق ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مرتين، في عامي 2009 و2015، إلى جانب السداسية التاريخية في عام 2009.

وخلال مسيرته مع برشلونة، سجل ميسي 672 هدفًا وقدم 296 تمريرة حاسمة في 778 مباراة رسمية بقميص البارسا.

كما يُعتبر ميسي اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب مع برشلونة، حيث حقق 35 لقبًا على مدى 17 موسمًا.