نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة واحدة تجعل برشلونة يحسم صفقة التعاقد مع بيرناردو سيلفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير صحيفة إسبانية، بأن نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، يمكنه الحصول على خدمات البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن برشلونة سيكون قادر على تحمل قيمة صفقة بيرناردو سيلفا بعد إغلاق صفقته مع شركة نايكي أو العمليات الاقتصادية الأخرى".

وأضافت الصحيفة الإسبانية:" هناك بعض الأصوات في الإدارة ترى أنه من الأفضل استثمار هذا المبلغ لجلب لاعب مهاري في الهجوم".

يذكر أن برشلونة فشل في حصد أي بطولة خلال الموسم الجاري، حيث خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى خسارته لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، كذلك الفشل في التتويج بكأس ملك إسبانيا.