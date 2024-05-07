نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير البحرين في تونس: خطوات كبيرة قطعها النادي الدولي للإعلام الرياضي في دعم الإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل سعادة السيد عبد العزيز بن محمد العيد سفير مملكة البحرين في تونس وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي المكون من الزملاء محمد قاسم الرئيس المؤسس للنادي وعلي الباشا مستشار النادي وعدنان بن مراد رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين في تونس الرئيس التنفيذي للنادي وخالد الشوملي عضو النادي الدولي ومهدي مزوغي مدير مكتب الرئيس التنفيذي للنادي والذي يزور تونس لبحث آفاق التعاون والشراكة مع بعض المؤسسات الرياضية والإعلامية وبحث ترتيبات إقامة الملتقى الإعلامي السنوي للنادي.



وقدّم أعضاء الوفد التهنئة الخالصة للسفير العيد بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه سفيرا للبحرين بتونس وتمنوا له التوفيق والنجاح في مسيرة عمله القادمة.



ومم ثم قدم الوفد شرحًا للسفير العيد عن النادي وأهدافه والأنشطة التي يقوم بها والملتقيات التي نظمها خلال الفترة الماضية منذ انطلاقته في تونس التي قدّمت كل دعم ممكن لعمل النادي الذي بات اليوم مؤسسة إعلامية متكاملة يحظى بحضور دولي واسع.



كما جرى خلال اللقاء الحديث عن واقع الرياضة البحرينية التي تسير بخطى ثابتة على طريق التطور والنجاح وتحقيق الإنجازات بفضل الاهتمام الملحوظ الذي تحظى به من قبل صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، واستعراض العلاقات الرياضية والإعلامية التي تربط بين البلدين الشقيقين البحرين وتونس.



وأشاد السفير العيد بالخطوات الكبيرة التي قطعها النادي الدولي والأنشطة النموذجية التي يقوم بها في سبيل خدمة الإعلام الرياضي والارتقاء به ودعم العاملين في هذا القطاع.



بدوره توجه الرئيس المؤسس للنادي الدولي محمد قاسم بالشكر لسعادة السفير العيد على حفاوة الاستقبال وترحيبه بالوفد الرسمي للنادي خلال تواجده بتونس، وتجاوبه التام مع كل المواضيع التي شكّلت محور اللقاء، مؤكدا بأن ما حظي به الوفد من قبل سعادة السفير العيد هو محل تقدير واعتزاز اسرة النادي الدولي للإعلام الرياضي.



وبهذه المناسبة أقام السفير العيد حفل عشاء على شرف الوفد الإعلامي وقدم الوفد هدية تذكارية لسعادة السفير في ختام اللقاء.