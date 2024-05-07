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أحمد جودة - القاهرة - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 الأهلي والترجي التونسي

تعرف على طاقم حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي.

نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأهلي والترجي، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام مباراتي الذهاب والإياب التي تجمع بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، والتي ستقام خلال الشهر الجاري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الذهاب في تونس على ملعب رادس حيث يسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات وحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الرابعة في أخر 5 سنوات.

من هم طاقم حكام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 برادس ؟

الجزائري مصطفي غربال

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، مباراة الأهلي والترجي، وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن اختار الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال "حكم نهائي القرن" الذي جمع بين الأهلي والزمالك من أجل إدارة مباراة الذهاب على ملعب رادس بالعاصمة التونسية يوم 18 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يعاونه كل من مقرارقوراري، وأكرم الزرهوني، بينما يتواجد الحكم الليبي معتز إبراهيم كحكم رابع، فيما سيتواجد في غرفة الفيديو الحكم الموريتاني دحان بايدا، والحكمة كريمة موكنسانجا من تنزانيا، والحكم الأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد ثالث.

وسيتولى المراقب المغربي يحيى حدقة مهمة مراقبه المباراة.

من هم طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بالقاهرة ؟

الكونغولي جان جاك ندالا

وكشف الاتحاد الإفريقي عن تعين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا من أجل إدارة مباراة الإياب على استاد القاهرة.

حيث سيعاونه كل من الحكم سورو فتسواني من ليسوتو، وسيدو تياما من بوركينا فاسو، والحاجي ألاو محمد كحكم رابع.

وسيتواجد في غرفة الفيديو كل من الحكم الجزائري لحلو بن براهيم، ويعاونه الغاني دانييل لاريا، وعبد الله محمد من السودان.

بشرة سارة

مصطفي غربال - نهائي القرن - الأهلي - الزمالك

ويعد طاقم الحكام لمباراتي الذهاب والإياب بشرة سارة لجماهير النادي الأهلي حيث لايعرف الفريق معهم الخسارة، حيث سبق لغربال قيادة مباراة نهائية واحدة للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كانت أمام الزمالك بنهائي القرن عام 2020 وأنهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ليتوج الفريق وقتها باللقب التاسع في تاريخه.

على الناحية الآخرى فإن الحكم الكونغولي ندالا لم يقود أي مباراة نهائية لدوري أبطال إفريقيا طوال تاريخه من قبل ولكنه لعب 5 مباريات للأهلي وكان أبرزها إدارة لقاء نهائي كأس السوبر الإفريقي والذي نجح الأهلي في حصد لقبه والتتويج به على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح في عام 2022.

كما لم يخسر الأهلي في أي مباراة قادها ندالا له خلال الخمس مباريات الأخيرة، حيث فاز الأهلي في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 الأهلي والترجي

الأهلي - الترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب رادس يوم 18 مايو الجاري في تمام الساعة 10:00 مساء.

بينما ستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

تاريخ مواجهات الفريقين

وبشكل عام خاض الأهلي 24 مباراة أمام الترجي التونسي حيث نجح في الفوز في 11 مباراة، بينما فاز الترجي في 4 مباريات فقط، وكان التعادل حاضر في 8 مواجهات بينهم.