نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الكروي الجاري 2023-2024 خيث سيتم لعب تلك المواجهات دون اللاعبين الدوليين خاصة أن موعدها سوف يصادف فترة التوقف الدولي القادمة خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل.
اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر
وجاءت مواعيد دور الـ 32 كالآتي:
الثلاثاء 28 مايو
- سيراميكا كليوباترا × مكادي (5 مساء) استاد المقاولون العرب
- سموحة × لافيينا (8 مساء) استاد الإسكندرية
- زد × الداخلية (8 مساء) استاد السلام
الأربعاء 29 مايو
- المقاولون العرب × الترسانة (5 مساء) استاد المقاولون العرب
- طلائع الجيش × بورفؤاد (8 مساء) استاد جهاز الرياضة
- الأهلي × الألومنيوم (8 مساء) استاد السلام
الخميس 30 مايو
- المصري × جمهورية شبين (5 مساء) استاد برج العرب
- الزمالك × بروكسي (8 مساء) استاد المقاولون العرب
- الإسماعيلي × القناة (8 مساء) استاد الإسماعيلية
الجمعة 31 مايو
- البنك الأهلي × بتروجت (5 مساء) استاد المقاولون العرب
- بلدية المحلة × الجونة (5 مساء) استاد غزل المحلة
- بيراميدز × النصر (8 مساء) استاد الدفاع الجوي
- الاتحاد × أبو قير للأسمدة (8 مساء) استاد الإسكندرية
السبت 1 يونيو
- فاركو × الواسطى (5 مساء) استاد حرس الحدود
- إنبي × النجوم (8 مساء) استاد بتروسبورت
- فيوتشر × بترول أسيوط (8 مساء) استاد السلام