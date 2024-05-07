الرياضة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الكروي الجاري 2023-2024 خيث سيتم لعب تلك المواجهات دون اللاعبين الدوليين خاصة أن موعدها سوف يصادف فترة التوقف الدولي القادمة خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

وجاءت مواعيد دور الـ 32 كالآتي:

الثلاثاء 28 مايو

  • سيراميكا كليوباترا × مكادي (5 مساء) استاد المقاولون العرب
  • سموحة × لافيينا (8 مساء) استاد الإسكندرية
  • زد × الداخلية (8 مساء) استاد السلام

الأربعاء 29 مايو

  • المقاولون العرب × الترسانة (5 مساء) استاد المقاولون العرب
  • طلائع الجيش × بورفؤاد (8 مساء) استاد جهاز الرياضة
  • × الألومنيوم (8 مساء) استاد السلام

الخميس 30 مايو

  • المصري × جمهورية شبين (5 مساء) استاد برج العرب
  • الزمالك × بروكسي (8 مساء) استاد المقاولون العرب
  • الإسماعيلي × القناة (8 مساء) استاد الإسماعيلية

الجمعة 31 مايو

  • البنك الأهلي × بتروجت (5 مساء) استاد المقاولون العرب
  • بلدية المحلة × الجونة (5 مساء) استاد غزل المحلة
  • بيراميدز × النصر (8 مساء) استاد الدفاع الجوي
  • الاتحاد × أبو قير للأسمدة (8 مساء) استاد الإسكندرية

السبت 1 يونيو

  • فاركو × الواسطى (5 مساء) استاد حرس الحدود
  • إنبي × النجوم (8 مساء) استاد بتروسبورت
  • فيوتشر × بترول أسيوط (8 مساء) استاد السلام
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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