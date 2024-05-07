عاجل.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

أحمد جودة - القاهرة - اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الكروي الجاري 2023-2024 خيث سيتم لعب تلك المواجهات دون اللاعبين الدوليين خاصة أن موعدها سوف يصادف فترة التوقف الدولي القادمة خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012