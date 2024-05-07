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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم، عدد من العقوبات بحق صالح جمعة المحترف المصري بصفوف نادي الكرخ، بعد تصرفه السيئ خلال مباراة النجف بالدوري.

الاتحاد العراقي يوقف صالح جمعة لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قياسية

وقررت اللجنة إيقاف صالح جمعة 6 أشهر، بجانب تغريمه 25 مليون دينار عراقي، حيث جاءت العقوبات التي تم توقيعها على صالح جمعة، بناء على ما صدر منه خلال مباراة الكرخ والنجف في منافسات الدوري العراقي.

وأشار حساب الدوري العراقي إلى أن العقوبات الصادرة بحق اللاعب صالح جمعة قابلة للاستئناف بموجب نص لائحة الانضباط، بعدما أشارت تقارير إعلامية عراقية إلى أن اللاعب استخدم ألفاظًا بذيئة تجاه حكم المباراة، كما قام بارتكاب أفعال مهينة تجاه الحكم منها البصق عليه.

وكانت إدارة نادي الكرخ العراقي قد تعاقدت مع لاعب الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري، وأصبح من العناصر الأساسية داخل الفريق.

