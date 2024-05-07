نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طفرة استثمارية في الشباب والرياضة بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية عدة مشروعات استثمارية ناجحة في الفترة الأخيرة، في إطار تشجيع الدولة علي تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة والبنية التحتية.

ونجح الدكتور سمير كرم مدير الشباب والرياضة بالمنوفية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإستثمار بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محي معروف في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين مما يساعد في زيادة الاستثمار داخل المحافظة.

كانت أخر هذه المشروعات التي طرحتها المديرية بالتعاون مع الوزارة هي ملاعب ميني كلوب ( الأندية الصغيرة) بمدينة السادات وهو المشروع الذي ابتكرته الوزارة في الفترة الأخيرة.

وحققت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية مكاسب مالية كبيرة من وراء هذا الطرح تخطت ١٠ ملايين جنيه قيمة إيجابية فقط خلال مدة التعاقد بالإضافة إلي ضمان صيانة وتجديد هذه الأندية خلال أثناء التشغيل؛ بعد أن كانت هذه الملاعب تكلف المديرية والدولة مايقرب من ١٢٠ الف جنيه سنويا مرتبات غير المصروفات الأخري.

وأثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمشروعات الإستثمارية التي تمت في الفترة الأخيرة علي أرض الواقع في مختلف المحافظات، وخاصة محافظة المنوفية وبالدور الكبير الذي تلعبه إدارة الاستثمار والتسويق بالوزارة.