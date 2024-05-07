أحمد جودة - القاهرة - بتروجت يهزم السكة الحديد بثنائية بالجولة الاخيرة بدوري المحترفين

حقق فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد الفوز الفوز على مضيفه بتروجت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بدورى المحترفين.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بتروجت بهدف دون رد سجله اسماعيل بامبا في الدقيقة 39.

وتعادل سامي عبد الستار للسكة الحديد في الدقيقة 13 من الشوط الثاني.

وخطف اسلام هشام هدف لفوز لبتروجت في الدقيقة 40.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق بتروجيت عند النقطة 64 محتلا قمة المجموعة بينما تجمد رصيد فريق السكة الحديد عند النقطة 38 محتلا المركز السابع.



وأدار المباراة الحكم اسلام ابوشنب وعاونته يارا عاطف مساعد أول وجمالات أحمد مساعد ثاني وعمرو السيد حكم رابع

الترتيب

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة