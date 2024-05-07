نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يتابع تدريبات سموحه لتحفيز اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادى سموحه تدريباته على ملعبه عصر اليوم استعدادا لمباراة زد المقرر لها فى السابعة مساء الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة دورى نايل.

وتابع المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه تدريب الفريق.

والتقى رئيس نادى سموحه بالجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وهنأئهم بالفوز على الزمالك مساء أمس الأول وطالبهم بالاستمرار فى الأداء الجيدة والنتائج الإيجابية حتى يعود سموحه لمكانه الطبيعى فى جدول المسابقة وسط الكبار.

ويغيب عن المباراة القادمة أمام زد حسام حسن مهاجم الفريق للإيقاف.

ويحتل سموحه المركز السادس برصيد 31 نقطة.