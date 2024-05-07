نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار سعيدة في بايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني أخبار سعيدة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل موقعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي البايرن مع ريال مدريد مساء غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ رسميا عن جاهزية ثنائي الفريق جمال موسيالا وماتياس دي ليخت للمشاركة في مباراة ريال مدريد بعد تعافيهم من الإصابة الأخيرة.

وغاب المدافع ماتياس دي ليخت عن مباراة الذهاب أمام ريال مدريد والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بسبب الإصابة.

ويأمل النادي البافاري في تحقيق الفوز أمام ريال مدريد والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خاصة بعد خسارة لقب الدوري الألماني.