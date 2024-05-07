تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ غدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني بنادي ريال مدريد عن قائمة لاعبي الفريق لمواجهة نظيره بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

حيث يستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ غدًا في أياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تعادل ذهابًا معه في ألمانيا وانتهى اللقاء بهدفين لمثلهما.

وتواجد في قائمة ريال مدريد، الدولي الإسباني داني كارفاخال، أحد قادة الفريق، وانضم بعدما كان موقوفًا في مباراة الذهاب.

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

