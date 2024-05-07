نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقي يُعلن عن طاقم حكام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره بالإعلان عن حكام بطاقم مباراة الإياب ضد نهضة بركان.

الاتحاد الأفريقي يُعلن عن طاقم حكام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان يوم 12 مايو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما يستعد للقاء الإياب يوم الأحد الموافق 19 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الإياب كالآتي:

وأسند مهام حكم ساحة المباراة للسنغالي عيسى سي، ويعاونه حكم مساعد جابريل كامارا، حكم مساعد ثاني نوحا بانجورا.



وذلك برفقة حكم رابع عمر عبد القادر، وحكم فيديو الجابوني بيير أتشو، وحكم فيديو مساعد الموريتانية ماريا ريفيت، حكم فيديو مساعد ثاني التونسي خليل حساني.

كما أسند مباراة الذهاب للحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو بنهائي الكونفدرالية والمقرر إقامتها بالمغرب.

