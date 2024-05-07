نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب اللاعبين الدوليين من مباريات دور ال32 من كأس مصر.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور ال32 من كأس مصر، حيث ستقام البطولة دون اللاعبين الدوليين، حيث أنها ستقام في فترة التوقف الدولي.

غياب اللاعبين الدوليين من مباريات دور ال32 من كأس مصر.. تعرف على التفاصيل

ويتم لعب دور ال32 من كأس مصر في كل موسم في المواسم المسابقة وقت الاجنده الرسمية وبالتالي يغيب كل اللاعبين الدوليين المصريين والأجانب.

وفي هذا الموسم سيتم لعب دور ال32 قبل الأجندة وبالتالي كل اللاعبين المحترفين الأجانب مثال اليو ديانج وسيف الجزيري يمكنهم لعب المباريات بشكل طبيعي مع فرقهم لان المباريات تلعب من يوم 28 مايو إلى يوم 1 يونيو أي قبل الاجنده بيومين، فقط لن يلعب مع الاندية لاعبي المنتخب الوطني المصري الأول.

وسيتم ترك ملعب ستاد القاهرة للمنتخب الأول للتدريب وخوض المباريات وبالتالي الاندية ستلعب على الملاعب البديلة في دور ال32.

