نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من وزير الرياضة بعد زيادة سعة الحضور الجماهيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



صرح أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بسعة كاملة جاء بعد إلتزام الجمهور فى المباريات الماضية وسوف نعمل على حرص الجميع حضور الفعاليات الرياضية القادمة.

تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة

وقال أشرف صبحى خلال تصريحات إذاعية: قمنا منذ 2019 بتنظيم حضور الجمهور المباريات خلال تطوير الأستادات ثم شركة أمن مدنى ممثلة فى الشركة الأفريقية وشركة منظمة مثل تذكرتى ونظام ألفان اى دى حيث وضعنا فى قانون الرياضة الجديد بعض العقوبات على المتجاوزون تصل إلى الغرامة والحبس.

وتابع وزير الشباب والرياضة: الأندية تتأثر من غياب الجمهور على الصعيد الإقتصادى وعلى المستوى الفنى ايضًا وهناك لائحة من رابطة الأندية المحترفة المتخصصة لإدارة بطولة الدورى الممتاز وسوف تطبق على الأندية عقب إتفاق الأندية عليها فى بداية الموسم.

و تطرق أشرف صبحى للحديث عن الأولمبياد القادمة قائلا: دعمنا الاتحادات حتى بمبلغ قدرة 516 مليون جنية حتى الان وسوف يشارك ما يقرب من 150 لاعب ونتوقع الحصول على من 6 إلى 10 ميداليات.

