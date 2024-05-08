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أحمد جودة - القاهرة - تواصل اعمال اللجان الفنية للأولمبياد الخاص الدولي اعمالها بالعاصمة الامريكية واشنطن، حيث يمثل منطقة الشرق الاوسط وشال افريقيا كلا من د. عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولى رئيس قطاع الالعاب والمسابقات واقرانهم من باقي مناطق العالم وفق تقسيم الاولمبياد الخاص الدولى العالم إلى سبع مناطق، حيث يشارك فى الاجتماعات لو لوريا، كريستيان غيرالت،فينيشا باولر،بريتني بيرز،جون بول،ماري ميريت، كاستر إدواردز،إديترا

انجاز مصر بعالمية برلين 2023 للأولمبياد الخاص على مائدة اللجان الفنية بواشنطن



وارتكزت اجتماعات اليوم الثاني على مناقشة تعليقات الوفود على الألعاب العالمية برلين ٢٠٢٣ والنظام الجديد الذي تم تطبيقه لأول مرة في كل من ألعاب القوى والسباحة والذي نتج عنه شكوى العديد من المشاركين بأن نتيجته تم استبعاد العديد من المشاركين من المسابقات لتخطيهم الأرقام المؤهلة للمستوى المحدد لهم والسماح لهم المشاركة به.

ثم مناقشة الركائز الاساسية لمعايير التأثير الرياضي للألعاب العالمية، وهي أربع ركائز للمعايير وتهدف إلى تحسين أداء اللاعبين في المسابقات، تحسين جودة المسابقات والإمكانات المتاحة بالألعاب العالمية تحسين الحصص المخصصة للبرامج، تحسين عمليات الرياضة العامة بالألعاب العالمية.

كما تم مراجعة ومناقشة الإصدار الجديدة من معايير التأثير الرياضي لرياضة ألعاب القوى والاصدار الجديد لنسخة السباحة والمبنية على الركائز التي تم ذكرها هذه النسخ الجديدة تشمل التوزيع الجديد للحصص المقررة للمناطق المختلفة في كل رياضة.

وكان اليوم الأول قد شهد مناقشة رياضتي العاب القوى والسباحة ومستوياتها والتي تم تطبيق النظام الجديد عليهما في عالمية برلين، حيث تم مناقشة الريشة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم. كما تناولت المناقشة البروتوكول الخاص بالرياضيات الموحدة بالألعاب بما يتضمن من تقسمات ومستوبات وأفضل الطرق لتعليم البرامج وإيصال المعلومات الخاصة بالألعاب والرياضيات المختلفة لهم استنادا إلى دراسة الخبرة المكتسبة من ألعاب برلين.