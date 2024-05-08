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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق باير ليفركوزن نظيره روما، في إياب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، غدا الخميس، نسخة هذا الموسم.

باير ليفركوزن من أجل الثلاثية يواجه روما في نصف نهائي الدوري الأوروبي

ولم يخسر الفريق الألماني في أي مباراة حتى الآن في كافة المسابقات، خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب الأولمبيكو، معقل فريق روما، بهدفين نظيفين.

ويحتاج ليفركوزن للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب من أجل العبور للنهائي، الذي يقام في دبلن، والاقتراب خطوة من تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم بعدما حسم التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، علما بأنه سيخوض نهائي كأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن يوم 25 من الشهر الجاري.

وهذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يشهد مواجهة بين الفريقين في ذات الدور، حيث كان ليفركوزن ودع نسخة العام الماضي من الدور قبل النهائي أمام روما، ولكن هذه المرة يبدو ليفركوزن هو المرشح الأبرز للتأهل للنهائي في ظل الأفضلية التي يمتلكها من مباراة الذهاب.