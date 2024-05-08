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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الهلال لحسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين أمام الحزم يوم السبت المقبل، في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

جولة التتويج.. الهلال يواجه الحزم في دوري روشن السعودي

ويحتاج الزعيم لنقطة واحدة من المباراة من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، وقد يتوج الهلال بلقب الدوري قبل خوض اللقاء في حال خسارة النصر أمام الأخدود في المباراة التي تقام غدا الخميس.

ويتواجد الهلال على قمة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة بفارق 12 نقطة أمام النصر.

وسواء دخل الهلال مباراته أمام الحزم متوجا باللقب أو سيكون بحاجة لحصد نقطة للتتويج باللقب فإن الهلال لا يرغب في إفساد احتفالات جماهيره باللقب في هذه المباراة وسيسعى بكل قوته للفوز بها لكي يتم الاحتفال باللقب في سعادة.

وسيسعى الهلال بكل قوته للفوز بهذه المباراة لكي يعزز رقمه القياسي في عدد لانتصارات المتتالية في دوري المحترفين والذي وصل حتى الآن إلى 23 انتصارا متتاليا.