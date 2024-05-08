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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع فيورنتينا إلى بلوغ نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، للمرة الثانية على التوالي، وذلك حينما يحل ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، اليوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

أستون فيلا في مهمة انتحارية وفيورنتينا يتمسك بالأمل

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2 /2 في مدينة فلورنسا الإيطالية، لتتجه الأنظار إلى مدينة بروج البلجيكية حيث تقام مواجهة الإياب، التي تبدو وأنها مفتوحة على كافة الاحتمالات.

وكان فيورنتينا قد بلغ نهائي نسخة الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام وست هام 1 / 2، لكنه يبدو عازما هذه المرة على الوصول إلى النهائي من أجل تحقيق لقبه الأوروبي الثاني في تاريخه.

وسبق لفيورنتينا أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 1957، قبل أن يخسر أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.

لكنه حقق لقبه الأوروبي الأول والوحيد عام 1961، حينما تغلب في نهائي كأس الكؤوس على رينجرز الإسكتلندي 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بعد ذلك خسر فيورنتينا في نهائي أبطال الكؤوس عام 1962 أمام أتلتيكو مدريد، وفي عام 1990 خسر نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) أمام مواطنه يوفنتوس، ثم جاءت الخسارة أمام وست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي العام الماضي.

ويبدو فيورنتينا بقيادة مدربه فيتشنزو إيتاليانو، عازما على التأهل مجددا لنهائي دوري المؤتمر، لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام كلوب بروج الذي وصل نهائي دوري الأبطال مرة واحدة عام 1978 وخسر أمام ليفربول، في تكرار لما حدث قبل عامين في نهائي عام 1976 ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي أمام الفريق ذاته.

ويتسلح فيورنتينا بعناصر الخبرة لديه مثل القائد جياكومو بونافينتورا والمدافع كريستيان بيراجي والمهاجم الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس والفرنسي جوناثان إيكوني.

ويبرز اسم الدنماركي أندرياس سكوف أولسن، هداف الفريق ونجم خط الوسط، كسلاح للفريق البلجيكي في سعيه إلى التأهل لنهائي دوري المؤتمر، من أجل تحقيق لقب قاري طال انتظاره

من ناحية أخرى يستضيف أولمبياكوس اليوناني أستون فيلا، متسلحا بتفوق كبير في مباراة الذهاب التي أقيمت في إنجلترا، حينما نجح في الفوز 4 / 2، ليضع قدما في المباراة النهائية.

ورغم تفوق أستون فيلا وطرح اسمه كمرشح للفوز بالبطولة وليس فقط مجرد اجتياز الدور قبل النهائي، نجح الفريق اليوناني في تحقيق فوز مهم في ملعب "فيلا بارك" ليقلب التوقعات لصالحه.

وتألق المهاجم المغربي أيوب الكعبي وسجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة الذهاب، مرجحا كفة فريقه في المباراة، متسببا في حالة من الذهول لدى الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الإنجليزي.

لكن خبرة إيمري قد تقود أستون فيلا إلى النهائي رغم صعوبة المهمة، كما أن الفريق ليس ببعيد عن المواعيد الأوروبية الكبرى، حيث سبق له التتويج بدوري الأبطال عام 1982 على حساب بايرن ميونخ في النهائي.

وعلى المستوى المحلي، بات الفريق قريبا من ضمان مكان له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع ويتفوق بفارق سبع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس، ويبدو قريبا للغاية من المشاركته في البطولة الأعرق والأغلى الموسم المقبل.

وتمثل المشاركة في النسخة الحالية من دوري المؤتمر، أنجح مشاركة للفريق اليوناني في تاريخه بالبطولات الأوروبية، حيث لم ينجح في الوصول لما هو أبعد من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وكذلك الحال في بطولة كأس أبطال الكؤوس، ليصبح التأهل إلى النهائي هو الهدف الأبرز، وما يثير حماسة الجماهير اليونانية هو أن الأمر بات قريبا للغاية مع تفوق أولمبياكوس بنتيجة كبيرة خارج أرضه على حساب الفريق الإنجليزي.