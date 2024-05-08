لن يكون النجم الأول في مدريد.. أسطورة فرنسا يثير الجدل بانتقال مبابي لهذا الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مارسيل ديساييه، أسطورة منتخب فرنسا، عن توقعاته بانتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

أسطورة فرنسا يثير الجدل بانتقال مبابي لهذا الدوري

وارتبط اسم مبابي في الآونة الأخيرة بالإنضمام لصفوف ريال مدريد، وتحدثت العديد من وسائل الإعلام وبعض التقارير عن هذا الأمر.

لكن ظهر ديساييه ليثير الجدل مرة أخرى، حيث قال: "مبابي سيكون حرًا بلا عقد الصيف المقبل، سأقول رأيا مختلفا بشأن مستقبله، لا أعلم ما إذا كان ريال مدريد هو الوجهة المناسبة له، في وجود فينيسيوس وبيلينجهام ولاعبين يقدمون جودة عالية داخل جدران الفريق".

وتابع: "أعتقد أن مبابي لن يكون النجم الأول بالشكل الذي يريده في ريال مدريد، لذلك أشعر بأنه قد ينتقل إلى الدوري السعودي، لأن كرة القدم أصبحت صناعة، قد يلعب هناك لمدة عام على الأقل".

واختتم: "انتقال مبابي للسعودية لن يكون بحثا عن المال فقط، فالدوري هناك تنافسي للغاية، أنظر إلى الملاعب هناك وهي تكتظ بالجماهير، والقنوات العالمية تدفع الملايين لنقل مباريات المسابقة، لذلك أظن أنه سينضم للدوري السعودي".

وجدير بالذكر أن مبابي كان على حافة الانتقال إلى الهلال الصيف الماضي في صفقة كبيرة، لكن النجم الفرنسي قرر الاستمرار في فريقه.

