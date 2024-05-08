مدافع دورتموند: بعد التقدم كنت أنظر في لوحة النتيجة.. لكن الوقت لم يكن يمر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث شلوتيربيك لاعب بوروسيا دورتموند، عقب الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على باريس سان جيرمان.

وقال شلوتيربيك، مدافع دورتموند: "من المذهل أن نحافظ على نظافة الشباك مرتين أمام باريس، بالطبع يمكن الحديث عن اصطدام الكرة في القائم والعارضة، ولكن كرة القدم رياضة تعتمد على النتائج".

وتابع: "قدمنا مستوى دفاعيًا بارزًا على مدار 180 دقيقة وسجلنا أهدافًا من فرص قليلة، بعد التقدم (1-0) كنت أنظر إلى لوحة النتيجة لكن الوقت لم يكن يمر".

وأتم: "تعرضنا لهجوم تلو الآخر وكان علينا الدفاع بصورة جيدة، لم يكن بمقدورنا الخروج من منطقة الجزاء وعانينا للشعور بالراحة، قدمنا عملًا رائعًا معًا، ونجح كوبيل في القيام بتصد مذهل في الدقيقة 85، لا يهم كيفية تحقيق الفوز، الأهم هو تحقيقه".