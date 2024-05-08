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أحمد جودة - القاهرة - يحل فيورنتينا الإيطالي اليوم الأربعاء، ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على أمل الوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.

المؤتمر الأوروبي.. فيورنتينا عينه على النهائي الثاني تواليًا

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في مدينة فلورنسا الإيطالية، لتتجه الأنظار إلى مدينة بروج البلجيكية حيث تقام مباراة الإياب، والتي تبدو وأنها مفتوحة على كافة الاحتمالات.

وكان فيورنتينا بلغ نهائي نسخة الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام ويستهام الإنجليزي 1-2، لكنه يبدو عازمًا هذه المرة على الوصول إلى النهائي من أجل تحقيق لقبه الأوروبي الثاني في تاريخه.

وسبق لفيورنتينا أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 1957، قبل أن يخسر أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، لكنه حقق لقبه الأوروبي الأول والوحيد في 1961، حينما تغلب على رينغرز الإسكتلندي 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في النهائي.

بعد ذلك خسر فيورنتينا في نهائي أبطال الكؤوس في 1962 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وفي عام 1990 خسر نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليًا) أمام مواطنه يوفنتوس، ثم جاءت الخسارة أمام ويستهام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي العام الماضي.

لذلك يبدو فيورنتينا بقيادة مدربه فيتشنزو إيتاليانو، عازمًا على التأهل مجددًا لنهائي دوري المؤتمر، لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام كلوب بروج الذي وصل نهائي دوري الأبطال مرة واحدة في 1978، وخسر أمام ليفربول الإنجليزي، في تكرار لما حدث قبل عامين في نهائي في 1976 ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي أمام الفريق ذاته.

ويتسلح فيورنتينا بعناصر الخبرة لديه مثل القائد جياكومو بونافينتورا، والمدافع كريستيان بيراجي، والمهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس، والفرنسي جوناثان إيكوني.

ويبرز اسم هداف الفريق ونجم خط الوسط، الدنماركي أندرياس سكوف أولسن، كسلاح للفريق البلجيكي في سعيه إلى التأهل لنهائي دوري المؤتمر، من أجل تحقيق لقب قاري طال انتظاره.