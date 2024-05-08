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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن لاعبيه قادرون على العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من بوابة بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، خلال مواجهتهما في إياب نصف النهائي، رغم أن نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

اعتراف صادم من أنشيلوتي قبل لقاء بايرن ميونخ

ويعتقد أنشيلوتي، أن فريقه وكذلك بايرن ميونخ، هما أفضل فريقين من ناحية القدرة على شن هجمات مضادة على دفاعات منافسيهما في "القارة العجوز" حاليًا.

ويرى المدرب الإيطالي أن القدرات التي يتمتع بها لاعبو الفريقين، ستمنح "أمسية رائعة" لكرة القدم في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، الذي يقام بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتعادل الفريقان 2-2 في مباراة الذهاب التي جرت بينهما بألمانيا الأسبوع الماضي، مع اعتراف المدرب المخضرم بأن "فريقه "البافاري" السابق بدا الأقوى".

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: "ريال مدريد وبايرن ميونخ ناديان متشابهان، لديهما تقاليد وتاريخ عظيم بدوري أبطال أوروبا، نحن نحترمه أيضًا لأنه لعب بشكل جيد للغاية، كان أفضل منا في مباراة الذهاب".

وشدد أنشيلوتي: "كلا الفريقين يؤديان بشكل جيد للغاية في الهجمات المضادة لأننا نملك لاعبين جيدين وسريعين، إنهما الفريقان الأكثر خطورة في أوروبا في هذا الصدد، ولكن مع التوازن الجيد يمكننا التعامل مع هذا الخطر بشكل جيد".

وأكد أنشيلوتي، الذي فاز فريقه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم في وقت سابق من الأسبوع الحالي، "أن الأوكراني أندريه لونين سيعود لحراسة مرمى الريال مرة أخرى، بينما يواصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تعافيه من إصابة خطيرة".

وكان كورتوا لعب مع الريال أمام قادش، السبت الماضي في "الليغا".

وأحرز لاعب البايرن، هاري كين، هدفًا من ركلة جزاء في مباراة الذهاب، لكن بدا أن زميله في منتخب إنجلترا جود بيلينغهام حاول إيقافه قبل ركلة الجزاء، فيما يرغب أنشيلوتي في مواجهة أخرى متحضرة ولكن مثيرة في مدريد.

وأكد مدرب الريال: "ينبغي علينا أن نحترم الجميع، بيلينغهام وكين لديهما علاقة جيدة للغاية مع بعضهما البعض".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "يمكن أن يحدث أي شيء، لكننا نتطلع إلى ليلة مذهلة أخرى، قد تكون ليلة سحرية أخرى لجماهيرنا، دفاعيًا، كان بإمكاننا تقديم المزيد في مباراة الذهاب، نريد مباراة قوية".