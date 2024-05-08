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أحمد جودة - القاهرة - من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، يحتاج الهلال السعودي لنقطة واحدة من مواجهة الحزم، يوم السبت المقبل، في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

الهلال ينتظر هدية الاخدود لحصد اللقب 19 في دوري روشن

وقد يتوج الهلال بلقب الدوري قبل خوض اللقاء في حال خسارة النصر أمام الأخدود في المباراة التي تقام غدًا الخميس.ويتواجد الهلال على قمة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة بفارق 12 نقطة أمام النصر.

وسواء دخل الهلال مباراته أمام الحزم متوجًا باللقب أو سيكون بحاجة لحصد نقطة للتتويج باللقب فإن الهلال لا يرغب في إفساد احتفالات جماهيره باللقب في هذه المباراة وسيسعى بكل قوته للفوز بها لكي يتم الاحتفال باللقب في سعادة.

وسيسعى الهلال بكل قوته للفوز بهذه المباراة لكي يعزز رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في دوري المحترفين والذي وصل حتى الآن إلى 23 انتصارًا متتاليًا.

ويدخل الهلال مباراته أمام الحزم وهو المرشح الأبرز للفوز بها خاصة وأنه تمكن من تحقيق الفوز بتسعة أهداف نظيفة في مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب الحزم.

ولكن ربما ستكون الأمور مختلفة في هذه المباراة خاصة وأن الحزم لا يوجد أمامه بديل سوى الفوز بهذه المباراة إذا أراد الحفاظ على فرصه في البقاء بدوري المحترفين، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 20 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المنطقة الدافئة.

وفي ذات اليوم أيضًا، يواجه الرائد ضيفه الطائي في مباراة مصيرية للفريقين، إذ ينشد الرائد النقاط الثلاث من أجل ضمان البقاء إلى حد كبير، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، فيما لا بديل أمام الطائي سوى الفوز للإبقاء على آماله الصعبة في البقاء إذ يحتل في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

ويحل الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ضيفا على الشباب في مهمة استعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة 28 والتي جرت بينهما، الاثنين الماضي.

في المقابل، فإن الشباب الذي حقق 13 نقطة في آخر 5 مباريات يبحث عن مواصلة الارتقاء في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن الفيحاء والفتح صاحبي المركزين السادس والسابع، وهو ما يؤشر على مواجهة كلاسيكو قوية بين الفريقين.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدًا الخميس حينما تقام 3 مباريات في غاية القوة حيث يلتقي الرياض مع التعاون، والفيحاء مع الفتح فيما يحل النصر ضيفًا على الأخدود.

ويسعى الرياض لمواصلة نتائجه الإيجابية في رحلته الصعبة من أجل البقاء بين الكبار حيث يحتل في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة وحيدة فقط عن منطقة الهبوط.

في المقابل يأمل التعاون في تعويض خسارته بالجولة الماضية أمام الهلال من أجل تعزيز موقعه في المركز الرابع بـ51 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الثالث ونقطة وحيدة عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

ويستقبل الفيحاء ضيفه الفتح في مباراة بـ6 نقاط، إذ يتساوى الفريقان في نفس الرصيد 41 نقطة ومعهما الشباب والاتفاق، لكن الفيحاء يحل سادسًا متفوقا بفارق الأهداف ويسعى للانفراد بمركزه من خلال تحقيق الفوز لا سيما وأن الفريق سيدخل اللقاء منتشيًا بالفوز في آخر جولتين.

في المقابل يبحث الفتح عن استعادة الانتصارات بعد جولتين فقد خلالهما 5 نقاط ليتراجع إلى المركز السابع.

ويحل النصر، الوصيف بـ74 نقطة، ضيفًا على الأخدود، الذي لا بديل لديه سوى الفوز من أجل إنعاش حظوظه في البقاء، إذ يحل في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز 16 "أول مراكز الهبوط".

وتتواصل الجمعة مباريات هذه الجولة، حيث يستقبل أبها ضيفه ضمك، فيما يواجه الاتحاد نظيره الاتفاق في جدة، بينما يحل الوحدة ضيفًا على الخليج.

وبنشوة الفوز الكبير على الاتحاد يخوض أبها مواجهته الصعبة أمام ضمك سعيًا لحصد 3 نقاط جديدة تحيي آماله في البقاء، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، فيما يسعى ضمك لوقف نزيف النقاط وتحسين موقعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز العاشر بـ 38 نقطة.

ويستقبل الاتحاد ضيفه الاتفاق في مهمة تجنب الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام الشباب وأبها ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 50 نقطة، ولم يعد أمامه سوى الفوز في مبارياته المتبقية وانتظار باقي نتائج منافسيه الأهلي والتعاون من أجل حسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

في المقابل، يبحث الاتفاق هو الآخر عن فوز غائب في آخر 3 جولات والذي تراجع بسببه إلى المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

وفي مباراة مصيرية من أجل البقاء، يستقبل الخليج ضيفه الوحدة.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط، وفي حال فوزه فإنه سيضمن رسميا البقاء، فيما لا بديل أمام الوحدة سوى الفوز لا سيما وأنه بعيد عن مراكز الهبوط بـ4 نقاط فقط حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.