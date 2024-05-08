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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي: "أنا فخور بفريقي، الأصغر سنًا في أوروبا، لقد وصلنا إلى نصف النهائي 3 مرات في آخر 5 سنوات، لكن هذا ليس هدفنا، طموحنا الوصول إلى النهائي، لكن هذه هي كرة القدم، أحيانًا لا تكون عادلة".

تعليق مثير من الخليفي بعد توديع سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

وأضاف رئيس نادي باريس سان جيرمان أنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" بسبب توديع فريقه بطولة دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام بروسيا دورتموند.

وتابع الخليفي من ملعب حديقة الأمراء "نحن حزينون، أعتقد أننا كنا نستحق المزيد، لقد تصدت العارضة 4 مرات لكراتنا، الأسبوع الماضي تصدت أيضًا لكرتين لنا، الكرة لم تكن تريد الدخول".

وأضاف "لقد قدم اللاعبون والمدرب كل شيء"، قبل أن يهنئ الفريق الألماني بالصعود.

وأشار إلى أنه "من الصعب تقبل الإقصاء، كنا نؤمن بقدرتنا على بلوغ النهائي، نشعر بخيبة أمل من أجل الجماهير".

وسيواجه دورتموند في النهائي الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بينهما 2-2 في برلين.

