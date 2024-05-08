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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير نادي الزمالك بفارغ الصبر معرفة موقف فريقهم من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم، هذا الاهتمام يأتي في ظل الجدل الحالي بشأن مشاركة الفرق المصرية في البطولات القارية في النسخة المقبلة.

ومع عدم انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز والغموض المحيط حاليًا بموعد نهاية المسابقة واحتمالية الاعتماد على نتائج الدور الأول لتحديد المتأهلين، تنتظر الجماهير بفارغ الصبر التطورات القادمة.

3 شروط لتأهل الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا

يتطلع نادي الزمالك وجماهيره إلى ضمان مشاركته في دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم، بعد غيابه عن النسخة الحالية من البطولة، لكن للأبيض متطلبات يجب تحقيقها لضمان التأهل، خاصة مع نتائجه في الدور الأول التي ستكون أساسا لتحديد المتأهلين.

يجب أولًا معرفة مواقف الأهلي وبيراميدز من المباريات المتبقية في الدور الأول للدوري الممتاز. الأهلي يحتل المركز الثاني حاليًا بـ 24 نقطة من 12 مباراة، بينما بيراميدز يمتلك 32 نقطة من 15 مباراة. أما الزمالك، فيحتل المركز الثاني عشر بـ 21 نقطة من 13 مباراة.

لضمان تأهل الزمالك، يجب عليه أولًا الفوز في جميع مبارياته المتبقية ليصل إلى النقطة 33، ثم يتوقف على تعثر الأهلي وبيراميدز أو أحدهما في مبارياتهما المتبقية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على بيراميدز خسارة مباراتيه مع سموحة والأهلي، أو التعادل في إحداها مع الخسارة في الأخرى، ليتساوى مع الزمالك في النقاط. وفي هذه الحالة، سيتم الاعتماد على فارق الأهداف لتحديد المتأهل، حيث يجب على الزمالك تجاوز بيراميدز في هذا الجانب.

وهناك شرط إضافي، وهو عدم تجاوز الأهلي حاجز الـ 33 نقطة في الدور الأول، حيث تمكن الزمالك من الفوز في المباراة المباشرة بينه وبين الأهلي في الدور الأول، وهو ما يمنحهم الأفضلية في حالة تساوي النقاط.

باختصار، يجب على الزمالك الفوز في جميع مبارياته المتبقية والاعتماد على تعثر الأهلي وبيراميدز، مع الحرص على تفوقه في فارق الأهداف لضمان مشاركته في دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم.