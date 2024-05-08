نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يدرس التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن بايرن ميونخ الألماني قد يتحرك بجدية للحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ سيسعي للتعاقد مع دي يونج خلال الميركاتو الصيفي حال تولي الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي قيادة العملاق البافاري بداية من الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن تين هاج بات قزريبًا من الرحيل عن قيادة الشياطين الحمر بعد فشل مانشستر يونايتد من المنافسة على أي بطولة خلال الموسم الجاري، بالإضافة إلى فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

يذكر أن برشلونة لا يمانع في بيع دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث حدد خوان لابورتا 70 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات النجم الهولندي في السوق الصيفي حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.