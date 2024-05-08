ما حقيقة انتقال داروين نونيز إلى برشلونة؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة في مسار مهاجم ليفربول ومنتخب أوروجواي، داروين نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أثار نونيز الشكوك حول مستقبله بعد حذفه لجميع الصور المرتبطة بنادي ليفربول على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حقيقة انتقال داروين نونيز إلى برشلونة

أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن وكيل أعمال نونيز، خورخي مينديز، قد عرض على برشلونة التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحيفة أن خدمات نونيز عُرضت على برشلونة في حال قررت إدارة النادي الكتالوني الاستغناء عن خدمات المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

كان من المقرر أن ينضم نونيز إلى صفوف برشلونة في موسم 2020، ولكن رونالد كومان، المدرب السابق للفريق، كان يشكك في ضم اللاعب، فقرر نونيز الانضمام إلى الدوري البرتغالي من خلال بنفيكا بدلًا من ذلك، قادمًا من نادي ألميريا.

هذا العام، شارك نونيز في 52 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 13 هدفًا.