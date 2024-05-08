نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل ميلان.. كونسيساو يقترب من حسم مصيره مع بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنه من المقرر أن يجتمع سيرجيو كونسيساو مع أندريه فيلاش بواش رئيس بورتو الجديد خلال اليومين القادمين تحت مراقبة من ميلان المهتم بالتعاقد مع المدير الفني البرتغالي.



ولفتت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن كونسيساو البالغ من العمر 49 عامًا يعتبر المرشح الأول لتولي المسئولية خلفًا لستيفانو بيولي عقب نهاية الموسم الحالي مما يشير إلى حقبة جديدة ومشروع مختلف لميلان.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كونسيساو وقع مؤخرًا على عقد جديد مدته أربع مواسم مع بورتو وقد تم الاتفاق عليه مع خورخي نونو بينتو دا كوستا رئيس بورتو السابق والذي يحتوي على بند من جانب واحد يسمح له بإنهاء التعاقد في الصيف المقبل مما يتيح له تولي تدريب ميلان.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كونسيساو سيجتمع مع فيلاش بواش الذي أصبح الرئيس الجديد لبورتو خلال 48 ساعة لمناقشة مستقبله ومشروع النادي ورحيله المحتمل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان بدأ بالفعل في تحضير عقد تبلغ قيمته 4 مليون يورو كراتب سنوي للمدير الفني البرتغالي وهي نفس الصفقة التي سيتم تقديمها للمرشح الثاني باولو فونسيكا المدير الفني لليل الحالي.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن كونسيساو قام بآداء مثير للإعجاب مع بورتو، حيث قاده للفوز بـ 10 بطولات خلال سبع مواسم وخبرته في دوري أبطال أوروبا وشخصيته في غرفة الملابس قد تجعله مناسبا لتدريب ميلان الإيطالي العملاق.