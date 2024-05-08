نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبة وحيدة أمام بقاء جواو فيليكس مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن وجود عقبة واحدة تقف في طريق بقاء جناح برشلونة، جواو فيليكس، مع الفريق في الموسم المقبل، فيليكس يشارك مع برشلونة هذا الموسم على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو، ثم سيعود إلى أتلتيكو مدريد، الأمر الذي يبدو الأقرب في الوقت الحالي.

بقاء جواو فيليكس مع برشلونة

هذا الأمر يأتي على الرغم من سوء العلاقة بين فيليكس ومدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، الذي لا يعتزم إدراج البرتغالي في خططه، وفقًا للصحافة الإسبانية.

ويشير التقرير إلى أن العقبة الوحيدة أمام بقاء فيليكس هي قانون اللعب المالي النظيف في إسبانيا، حيث يتعين على برشلونة بيع بعض اللاعبين من أجل الإبقاء على اللاعب.

رغم ذلك، يتمتع فيليكس بثقة المدرب تشافي والجميع في النادي، لكن القرار النهائي ليس بيد المدرب.

على إدارة برشلونة أن تتخذ الخطوات اللازمة وتبحث عن الحلول من أجل الإبقاء على فيليكس، ربما بمد إعارته لموسم آخر إذا كان النادي غير قادر على شرائه بشكل نهائي.

إذا نجح برشلونة في حل أزمة قواعد اللعب المالي النظيف، فسيكون بإمكانهم ضم فيليكس الذي يرغب في البقاء والابتعاد عن مشاكل سيميوني وأتلتيكو مدريد.