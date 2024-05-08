مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على ضم مهاجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، يبدو أن ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي مهتمين بضم مهاجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يحتل البارسا حاليًا المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة.

مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على ضم روكي

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد تلقى برشلونة عدة عروض للتعرف على مستقبل مهاجمه البرازيلي، فيتور روكي، في الموسم القادم.

ويبدو أن كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي يسعيان للتعاقد مع روكي في الموسم القادم، سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة.

ويخطط وكيل أعمال روكي لعقد اجتماع مع المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، في الأسابيع القادمة لتحديد مستقبل اللاعب وموقفه من خطط النادي في الموسم الجديد.

وشارك روكي هذا الموسم في 14 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات منذ انضمامه في يناير، وتمكن من تسجيل هدفين خلال هذه الفترة مع الفريق الكتالوني.