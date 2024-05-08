نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات منتظرة في باريس سان جيرمان بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يدرس إجراء تغييرات جذرية على الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس إنريكي وذلك بعد الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الباريسي منافسات دوري أبطال أوروبا 2024 من الدور نصف النهائي وذلك بعد خسارته ذهابًا وإيابًا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقا لعدة تقارير صحفية فأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق سيكون خيارًا مطروحًا على طاولة باريس سان جيرمان الفرنسي لقيادة الفريق في حال تمت إقالة لويس إنريكي منصبه.

يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا منذ أن تم شراءه من قبل رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي في عام 2011.