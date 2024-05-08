نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يستقر على وجهته في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر محمد صلاح، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على وجهته المقبلة وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وارتبط أسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول واللعب داخل صفوف دوري جديد لا يرتبط بالبريمرليج في سوق الانتقالات.

ويعاني محمد صلاح الفترة الأخيرة من مشاكل مع إدارة الفريق وهو السبب الرئيسي وراء رغبته في الرحيل عن الريدز إلى جانب اقتراب رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب عن تدريبه.

وجهة محمد صلاح الجديد

وفي سياق ذلك، فقد وصل محمد صلاح عدد من العروض التي ترغب في التعاقد معه ومن أبرز هذه العروض نادي اتحاد جدة السعودي الذي ينتظر قبوله فقط للعب معه وإنهاء تفاصيل الصفقة.

كما يهتم كل من نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الفرعون المصري وذلك لتعزيز صفوفهم الفترة القادمة.