غزل المحلة يفوز على بروكسي ويصعد للممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق غزل المحلة بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" للدوري الممتاز رسميًا بعدما نجح في تحقيق فوز مثير على بروكسي بثلاثة

أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب بروكسي بأبو المطامير، في ختام مباريات دوري المحترفين "مرحلة الصعود".

خاض بروكسي اللقاء بتشكيل مكون من فرج شوقي - محمد عامر - شاكر أشرف - محمد صبري - محمد محمود - أحمد محمود - مدحت فقوسة - أدهم أحمد - أحمد فهمي - محمد السيد - شيراز محمد

فيما خاض الفريق المحلاوي اللقاء بتشكيل مكون من عمرو شعبان - عمرو الجزار - محمد طارق - عبدالرحيم عموري - يحيى زكريا - محمود عبدالعزيز - بسام وليد - خالد الأخميمي - عبده يحيى - محمد جابر - أحمد رفعت.

جاءت البداية مثيرة من جانب الفريق المحلاوي الذي تقدم مبكرًا بهدف من رأسية اللاعب "عبدالرحيم عموري" في الدقيقة العاشرة، لكن سرعان ما عاد بروكسي لأجواء اللقاء بعدما استطاع اللاعب "محمد صبري" من إحراز هدف التعادل من تسديدة مباغتة سكنت شباك "عمرو شعبان" حارس المحلة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين يحتسب الحكم ركله جزاء للمحلة بعد اعتراض "محمود باستن" الكرة بيده نال على اثرها البطاقة الجزاء، تصدى لها اللاعب "محمد جابر" وينجح في إحراز الهدف الثاني.

في الشوط الثاني انحصر اللعب في منتصف الملعب على الرغم من استحواذ الفريق المحلاوي على الكرة إلا أن جناته لم ترتقي لمرحلة الخطورة فيما اعتمد بروكسي على الهجمات المرتدة السريعة لكنها لم تشكل أدنى خطورة على مرمى عمرو شعبان وكاد "عبدالرحيم عموري" أن يحرز الهدف الثالث من انفراد بمرمى "فرج شوقي" الذي تصدى للكرة ببراعة ، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق ينجح "عبده يحيى" في إحراز الهدف الثالث لغزل المحلة من متابعة لركنية وضعها بكعب القدم داخل شباك بروكسي.

هذا الفوز صعد بغزل المحلة للدوري الممتاز رسميًا بعدما انفرد بالمركز الثاني برصيد (52) نقطة بينما حسمت نتائج الفرق المنافسة تأهل حرس الحدود لدورة الترقي لحسم بطاقة الصعود الثالثة.