نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من خوسيلو بعد قيادة ريال مدريد للنهائي الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب نجم موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ، خوسيلو ماتو، عن سعادته الكبيرة بتسجيله هدفين حاسمين أمام "البافاري"، مشيرًا إلى أن النهائي أمام بروسيا دورتموند سيكون في غاية الصعوبة.

أكد مهاجم ريال مدريد أنه لم تكن لديه أحلام جميلة مثل التي عاشها في ملعب سانتياغو برنابيو أمام "البافاري".

ودخل خوسيلو أرض الملعب في شوط المباراة الثاني، وكان فريقه متأخرًا 0-1.

وفي الدقيقتين 88 و90 سجّل هدفين قلبا نتيجة المباراة، وفي تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء أعرب عن السعادة التي شعر بها فور انتهاء المباراة.

وقال مهاجم الفريق الملكي: "يحلم المرء دائمًا بأن يكون موجود في الوقت المناسب، الهدف الأول جاء بسبب الجاهزية والوجود في اللعبة، كانوا منهكين وكان ذلك واضحًا، يحلم المرء بمثل هذه الليالي، وفي أحلامي لم تكن جميلة مثل التي عشتها في هذه الليلة، دائمًً ما قلت إنني جئت للمساعدة والمساهمة، أنشيلوتي كان يعلم ما يمكنني المساهمة به، وفي النهاية أنا سعيد بكل ما تمكنت من تقديمه، سعيد بالفوز ببطولة الدوري والوجود في نهائي دوري الأبطال".

وأضاف: "أعتبر نفسي واحدًا منهم، الفريق بأكمله قدّم موسمًا مذهلًا، وصلنا جميعا للحظة رائعة في هذه المرحلة من الموسم، المباراة ستكون في غاية الصعوبة، الوصول لهذا الحد بعد كل ما عانيناه منذ بداية الموسم هو أمر صعب للغاية، سعيد بما ساهمت به اليوم، أحاول تحقيق الاستفادة القصوى من دقائق مشاركاتي، هذا ما تشعر به عندما تكون مشجعًا لريال مدريد".

وبسؤاله عن خطة "الملكي" بعد التعادل في المباراة قال: "عندما تدرك التعادل في الريال يطلب منك الناس أن تأخذ الكرة، وتذهب لمنتصف الملعب للفوز في النهاية".