نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يقرر إنقاذ متضرري الفيضانات الجارفة في البرازيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أنقذت الطائرة الخاصة بنجم الهلال السعودي، البرازيلي نيمار جونيور، متضررين من الفيضانات التي غمرت بلاده البرازيل.

حلقت المروحية التي تحمل رقم التسجيل (PP-NRJ)، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم نيمار جونيور، إلى بورتو أليغري لإيصال الإمدادات والمواد الغذائية التي تبرع بها لاعب كرة القدم البرازيلي.



وفي رحلة العودة، قامت بإجلاء امرأة وصلت على نقالة إلى مركز الإنقاذ الذي أنشأته خدمات الإنقاذ على الطريق السريع في بلدية إلدورادو دو سول، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات.

وغمرت المياه بالكامل بلدية إلدورادو دو سول، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 42000 نسمة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في نهر غواييبا.

وكان نجم المنتخب البرازيلي، أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيرسل طائرته الخاصة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات للمتضررين من الفيضانات التي تسببت بأضرار هائلة في جنوب البرازيل.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال نيمار: "لا أحب أن أنشر كل ما أقوم به أو ما أساعد به، لأن من يفعلون ذلك يفعلون ذلك من القلب وليس من باب الالتزام، لذلك هذه الرسالة هي لتشجيع الناس على تقديم المزيد من المساعدة".

وتسببت العواصف التي بدأت منذ أكثر من أسبوع، في مصرع 100 شخص في ريو غراندي دو سول، وشخص آخر في ولاية سانتا كاتارينا المجاورة، التي تأثرت أيضًا بالظاهرة وإن كانت أقل شدة.

وتضيف أحدث تقديرات رسمية أن هناك أيضًا 128 مفقودًا و372 مصابًا في ريو غراندي دو سول، حيث غمرت المياه 80% من البلديات كليًا أو جزئيًا، واضطر نحو 230500 شخص إلى مغادرة منازلهم.

ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين من كارثة المناخ هذه نحو 1.5 مليون شخص، ينتظر الكثير منهم إنقاذهم من المناطق الأكثر تضررًا.