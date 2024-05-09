نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألفونسو ديفيز يرد على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي بايرن ميونخ، تعليقًا حول الشائعات التي تربطه بانتقاله إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

النجم الكندي الدولي، الذي سجل هدفًا هامًا لفريقه في المباراة الأخيرة ضد ريال مدريد، يوم الأربعاء الماضي، أصبح موضوعًا للحديث بخصوص انتقاله المحتمل إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل ينتقل ديفيز إلى ريال مدريد؟

هذه التكهنات تأتي في ظل قرب نهاية عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو 2025، مما يعني أن الصيف المقبل يمثل فرصة أخيرة للنادي البافاري للاستفادة من قيمة انتقاله قبل أن يصبح متاحًا مجانًا.

ديفيز أشار إلى هذه الأنباء من خلال تصريحات نقلها الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر". وفي هذا السياق، قال: "هناك حاليًا محادثات بين وكلائي ونادي بايرن ميونخ".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية لنادي بايرن ميونخ، بغض النظر عن ما سيحدث".

ديفيز انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2019 مقابل 14 مليون يورو، قادمًا من كندا، ولكن تألقه وأداؤه المميز مع الفريق البافاري أدى إلى ارتفاع قيمته إلى 60 مليون يورو.

منذ انضمامه إلى النادي، شارك ديفيز في 193 مباراة، وسجل 10 أهداف، وقدم 30 تمريرة حاسمة خلال السنوات الخمس الماضية، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين في صفوف الفريق البافاري.