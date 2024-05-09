الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ريال ​أنشيلوتي​ إلى النهائي.. آس: فرنسا تتهم مبابي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ريال ​أنشيلوتي​ إلى النهائي.. آس: فرنسا تتهم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 09-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
 لاجازيتا ديلو سبورت

5c9337929c.jpg


إلى النهائي
​فيورنتينا​ اول الواصلين إلى النهائي
بإنتظار اتالانتا و​روما​ لصنع التاريخ
ريال ​انشيلوتي​ إلى النهائي بفوزهم 2-1 على ال​بايرن​
نابولي يختار بيولي

 ماركا

ea8698dfb9.jpg


ريال 2-1 بايرن
ريمونتادا اخرى من ​الريال​
إلى النهائي
مع ​جوسيلو​ إلى الابد

 آس

b4a67d6e2a.jpg


هذه المعجزة تقود الريال إلى النهائي
الريال 2-1 البايرن
فرنسا تتهم مبابي

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا