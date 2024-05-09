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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ريال أنشيلوتي إلى النهائي.. آس: فرنسا تتهم مبابي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 09-05-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
لاجازيتا ديلو سبورت
إلى النهائي
فيورنتينا اول الواصلين إلى النهائي
بإنتظار اتالانتا وروما لصنع التاريخ
ريال انشيلوتي إلى النهائي بفوزهم 2-1 على البايرن
نابولي يختار بيولي
ماركا
ريال 2-1 بايرن
ريمونتادا اخرى من الريال
إلى النهائي
مع جوسيلو إلى الابد
آس
هذه المعجزة تقود الريال إلى النهائي
الريال 2-1 البايرن
فرنسا تتهم مبابي