نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ريال ​أنشيلوتي​ إلى النهائي.. آس: فرنسا تتهم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 09-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

لاجازيتا ديلو سبورت



إلى النهائي

​فيورنتينا​ اول الواصلين إلى النهائي

بإنتظار اتالانتا و​روما​ لصنع التاريخ

ريال ​انشيلوتي​ إلى النهائي بفوزهم 2-1 على ال​بايرن​

نابولي يختار بيولي

ماركا



ريال 2-1 بايرن

ريمونتادا اخرى من ​الريال​

إلى النهائي

مع ​جوسيلو​ إلى الابد

آس



هذه المعجزة تقود الريال إلى النهائي

الريال 2-1 البايرن

فرنسا تتهم مبابي