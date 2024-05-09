نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب تأهل ريال مدريد.. بيلينجهام يوجه رسالة مثيرة إلى زيدان ويداعب نجوم دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، فرحته واندهاشه من ما شهده ملعب سانتياجو برنابيو مساء أمس، بعد الريمونتادا الرائعة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق الميرنجي فوزا قائلا بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان متأخر بالنتيجة، ليحسم تأهله إلى المباراة النهائية لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند الألماني.

- تصريحات بيلينجهام عقب الفوز أمام بايرن ميونيخ

وأكد بيلينجهام:" لا أصدق ما حدث هنا وأحتاج إلى بعض الوقت لتصديق ماحدث، كل يوم ومباراة هتختار تنتهي بشكل غير متوقع ودرامي".

وتابع:" شخصية البطل هي عنوان هذا الموسم خاصة في دوري أبطال أوروبا، وعندما يتأثر الأداء يكون الحل سحري في دكة البدلاء القوية، مثل ما حدث مع دياز ومؤخرا خوسيليو".

وأشار:" مواجهة بروسيا دورتموند خاصة في إنجلترا ونهائي البطولة، أمر لا يصدق، في ظل أن تلك المباراة ستكون أول مواجهة أمامهم منذ رحيلي، هم مؤكد يستحقون الوصول إلى النهائي وسعادتي تكمن في رؤية أصدقائي القدامى".

واختتم:" زيدان هو مثلي الأعلى وملهمي في كرة القدم، أريد تكرار ما فعله في نهائي نفس البطولة، وداخل وطني أتمنى أن تكون ليلة رائعة".

