دون هالاند وبيلينجهام.. بروسيا دورتموند في النهائي الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - رحل النجمان إرلينغ هالاند وجود بيلينغهام عن صفوف خامس ترتيب فرق الدوري الألماني، إلا أن بروسيا دورتموند استطاع أن يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد في الأول من يونيو المقبل، بعد أحد عشر عامًا من الانتظار.

بين يوليو 2020 ويوليو 2022، شهد بروسيا دورتموند لعب اثنين من جواهر كرة القدم العالمية الحالية تحت ألوانه: المهاجم النروجي هالاند والإنجليزي بيلينغهام. واعدان حلم ببلوغ المجد الأوروبي معهما، أو على الأقل التتويج على الساحة المحلية لوضع حد لهيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني.

ومع ذلك، مع الماستين هالاند وبيلينغهام اللذين كانا لا يزالان يصقلان موهبتهما في منطقة الرور، لم يصل دورتموند أبدًا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة القارية العريقة. على الأكثر ربع نهائي 2021، وخرج بخسارتين أمام مانشستر سيتي، وحتى الخروج من دور المجموعات 2022.

في صيف عام 2022، توجه هالاند إلى إنجلترا للانضمام إلى مانشستر سيتي والمشاركة في تتويج الـ "سيتيزنس" باللقب القاري في عام 2023. وبعد اثني عشر شهرًا، وبسعر مرتفع (103 ملايين يورو، بالإضافة إلى 31 مليون يورو مكافأة)، وقع بيلينغهام مع ريال مدريد الذي سيواجه دورتموند في النهائي.

في نهاية المطاف، خلال الموسم الأول دون نجميه، يحلم دورتموند بالتتويج الأوروبي الثاني له بعد عام 1997.

احتل المركز الأول في مجموعة صعبة جدًا، مع باريس سان جرمان، ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي، ثم أقصى إيندهوفن الهولندي وأتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن وربع النهائي قبل أن يطيح سان جرمان في نصف النهائي ويعود إلى ويمبلي في الأول من يونيو المقبل، حيث تقام المباراة النهائية، كما حدث في عام 2013 عندما بلغ النهائي للمرة الثانية وخسر امام مواطنه بايرن ميونخ.

سان جرمان، صامت مثل دارمشتات وكولن

"واجهت العديد من أوجه التشابه قبل العودة إلى نصف النهائي في باريس. هناك واحدة لم نتحدّث عنها بعد: آخر مرة كنا في ويمبلي، كنا أيضًا متخلّفين بفارق 25 نقطة عن متصدّر الدوري"، هذا ما قاله المدرّب الألماني الكرواتي لدورتموند إدين ترزيتش بعد تأهل فريقه.

يتعلق الأمر هنا بمفارقة أخرى لدورتموند. وإذا تألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فإنه واجه أكبر الصعوبات في الدوري الألماني لمواكبة الوتيرة المجنونة التي حققها باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ في مرحلة الذهاب، قبل أن ينهار العملاق البافاري بدوره في فبراير الماضي.

دفاع دورتموند الذي كان قويًا بشكل مثير للإعجاب ضد باريس سان جرمان والذي صاحبه نجاح كبير (أنقذته الخشبات الثلاث لمرماه ست مرات)، ضاعف أخطاءه في الدوري المحلي. فقط دارمشتات الذي صعد الموسم الماضي وهبط هذا الموسم، وكولن الذي يقترب من مرافقته إلى الدرجة الثانية، فشلا في تسجيل أي هدف في الدوري الألماني أمام دورتموند.

أخيرًا، يأتي هذا التأهل بعد عام من الصدمة القوية التي تعرض لها في المرحلة الأخيرة من الدوري الموسم الماضي 2022-2023، عندما أهدر دورتموند، المتصدر قبلها بفارق نقطتين، فرصة ذهبية للتتويج بلقب البوندسليغا، الأوّل منذ 2012، ووضع حدًا لعقد من الهيمنة لبايرن.

أمام 81365 متفرجًا على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، انتزع بروسيا تعادلًا بشق الأنفس وفي الوقت القاتل من ضيفه ماينتس (2-2)، وهي نتيجة لم تكن كافية لأنه في الوقت نفسه فاز بايرن على مضيفه كولن 2-1 بفضل هدف سجّله جمال موسيالا في الدقيقة 88.

"كنا نود أن نشهد مثل هذه اللحظات في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي. كان المشجعون هناك، وعزَّونا في لحظة صعبة جدًا. اليوم، تمكنا من رد الجميل لهم قليلًا" هكذا علَّق ترزيتش المعتاد على الجدار الأصفر في دورتموند منذ سن المراهقة.

وأضاف بابتسامة عريضة على وجهه: "سنذهب جميعًا إلى لندن معًا، وسنبذل كل ما في وسعنا لإحضار الكأس ذات الأذنين الطويلتين إلى البيت".

